Serie gerissen! Streik in der Grazer Torfabrik

Gegen Fehervar traf der Graz-Crack auch zum zwischenzeitlichen 1:1 (14.). Sein Tor war aber ebenso zu wenig wie der 2:3-Treffer von Porsberger. Am Ende setzte es für die Mason-Truppe (bei der Goalie Felix Nussbacher gegenüber Rodrigue den Vorzug bekam) eine 2:5-Niederlage. Es war die erste Pleite nach sechs Siegen in Folge. „Schade“, seufzte 99ers-Manager Bernd Vollmann, „aber wir haben in diesem Spiel viel zu viele Torchancen liegen gelassen. Alleine mit unseren Möglichkeiten aus dem zweiten Drittel gewinnst du normalerweise drei Spiele.“ Die Grazer „Torfabrik“, mit 36 Treffern ist man top in der Liga, streikte.