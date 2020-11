So ändert Corona das Verhalten der Steirer

Arbeitsstätten: Insgesamt minus 27 Prozent. In Liezen sind um 41 Prozent weniger Menschen in ihren Betrieben gewesen, in Hartberg-Fürstenfeld um 35 Prozent, in Bruck-Mürzzuschlag um 33 Prozent. Dagegen ist die Zahl in Graz-Umgebung (18 Prozent) und Weiz (20) am wenigsten stark gesunken.