Spitalangestellte im Zwiespalt: „Kein Einzelfall!“

„Das ist unerhört und unverantwortlich“

Prinzipiell habe er kein Verständnis dafür, dass K1-Personen oder gar Corona-Infizierte zum Dienst in Spitälern oder Pflegeeinrichtungen herangezogen werden. „Es ist unerhört und höchst unverantwortlich, an so etwas überhaupt zu denken“, betont Oberhofer. Es würden genügend Mitarbeiter für die Normalstationen für Corona-Patienten zur Verfügung stehen. „Man wollte uns schon im Frühjahr Mitarbeiterenpässe einreden, obwohl zahlreiche Angestellte gesund zu Hause sitzen mussten“, sagt Oberhofer.