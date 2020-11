Original-Kunstwerke für daheim ausleihen

Das Coronavirus bringt auch den heimischen Kulturbetrieb großteils zum Erliegen. Die Möglichkeiten, Kunst real zu erleben, sind enorm eingeschränkt. „Gerade in Zeiten wie diesen erscheint daher der Auftrag unserer Artothek umso wichtiger: nämlich der einfache und unbürokratische Verleih von Kunstwerken“, heißt es bei der Kunstmeile in Krems. Interessenten können sich so zu günstigen Gebühren Original-Kunstwerke in die eigenen vier Wände holten. Die Auswahl kann man bequem im Online-Katalog treffen.