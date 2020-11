200-Millionen-Budget im Schatten der Coronakrise

„Wir wollen trotz Krise investieren“, betont der Stadtchef – es ist ja Wahljahr. Man habe in der jüngsten Vergangenheit sparsam gewirtschaftet und 58 Millionen Euro zurückgelegt, davon könne man – im Gegensatz zu anderen Gemeinden – jetzt zehren. So sollen in den nächsten vier Jahren 137 Millionen Euro in attraktive Projekte für alle fließen – in die Gestaltung von Domplatz, Europaplatz und Promenade (17 Mio.), eine Traglufthalle (0,7 Mio.) soll das Freibad ganzjährig nutzbar machen, das Kinderkunstlabor (12 Mio.) schlägt mit ebenso viel zu Buche wie Stadtheim-Sanierung und betreutes Wohnen.