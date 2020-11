Corona-Zahlen steigen: Zehn neue Todesfälle

Update zur aktuellen Corona-Lage in der Steiermark: Aktuell sind 10.973 mit dem Coronavirus infiziert. Bis Mitternacht des gestrigen Tages wurden insgesamt 1144 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet - das ist der bisherige Höchstwert! Zudem gibt es zehn neue Todesfälle. Bis dato sind in der Steiermark insgesamt 298 Personen im Zusammenhang mit Corona gestorben.