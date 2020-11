Steirische Landesrätin in häuslicher Quarantäne

Alle Personen, die direkten Kontakt mit der Mitarbeiterin hatten, wurden sofort informiert und begeben sich als Vorsichtmaßnahme in Quarantäne. Landesrätin Bogner-Strauß war mit der Mitarbeiterin in geschütztem Kontakt mit notwendigem Sicherheitsabstand und unter Tragen einer FFP2-Schutzmaske. Dennoch wird sich die Landesrätin bis zum Vorliegen einer behördlichen Entscheidung in häusliche Quarantäne begeben. Alle Kontaktpersonen sind symptomfrei.