Peterquelle-Gruppe von deutschem Investor gekauft

Wie das Magazin „Falstaff“ am Mittwoch veröffentlichte, soll das Unternehmen aus Deutsch Goritz samt der Marken Minaris und SteirerQuell an den Münchner Hans Kilger gehen. Dieser hatte erst kürzlich das Hotel Louisium in Ehrenhausen und das Plabutscher Schlössl von Thomas Muster gekauft.