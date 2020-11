Kurpfuscherei: Sind die Strafen zu gering?

Nicht die Täter, sondern die Opfer schützen

In vielen Fällen also kämen, so der steirische Ärztekammerchef, Kurpfuscher ungeschoren davon. Aus diesem Grund fordert Lindner nun eine rasche Reform des Kurpfuscherei-Paragraphen, „damit nicht die Täter geschützt werden, weil die Opfer geschützt werden müssen“. „Da ist jetzt das Justizministerium gefragt“, sagt Lindner.