Verliebten Freier um fast 900.000 Euro betrogen

Die Verliebtheit des Lkw-Fahrers wollte man sich zunutze machen. Er wurde überredet, seine Konsumationen anschreiben zu lassen. Dabei wurden massiv überteuerte Rechnungen gestellt. Und der Steirer unterschrieb, teilweise waren es pro Nacht Tausende Euro, nur weil die 38-Jährige ihm schöne Augen machte - und vermutlich noch viel mehr. Irgendwann kam der Punkt, an dem es ihm peinlich war, dass er in acht Monaten solche Bordell-Schulden angehäuft hatte. Und so übertrug er den Betrügern Teile seine Liegenschaften.