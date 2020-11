Bauern stoßen bald an ihre Grenzen

Die Zahl der Landwirte nimmt ebenfalls weiter ab, die „Krone“ berichtete mehrmals. Und verstärkt wird dieser bedenkliche Trend auch durch das strenge Netz an Kontrollen. „ÖPUL, Cross-Compliance, Greening, AZ, Investitionsförderungen, alles schön und gut. Aber wirtschaften kann man so nicht“, erklärt ein Hofübernehmer (27) aus dem Weinviertel. Vor allem für moderne Wege gibt es oft den sprichwörtlichen Knüppel zwischen die Beine. Ein Soja-Bauer aus dem Tullnerfeld etwa schildert seine Erfahrungen: „Heuer ist die Sojabohne als sogenannte Zwischenfrucht gut ausgereift, dreschen darf ich den Acker aber nicht. Bei einer Kontrolle würde ich Strafe zahlen.“ Die Früchte auf der betroffenen Fläche könnten aber die Mastschweine am Hof gut einen Monat mit heimischer Ware ernähren.