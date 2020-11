Neuerlicher Lockdown wäre für Hotels der Todesstoß

Die Grundstimmung ist jedenfalls trist: Fast die Hälfte aller Befragten bewertet die wirtschaftliche Lage des Tourismus in Salzburg mit „Genügend“ oder gar „Nicht Genügend“. 43 der 69 teilnehmenden Betriebe geben an, dass sich die Situation in den vergangenen 12 Monaten „wesentlich verschlechtert“ habe. Zudem glaubt kaum einer der Befragten, dass es wirtschaftlich im kommenden Jahr wieder bergauf gehen könnte.