Zu wenig Grippe-Impfstoff

In den vergangenen Jahren lag die Impfrate bei der Grippe in Österreich gerade einmal bei acht Prozent. Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Erst in den kommenden Wochen soll es wieder neue Impfstoffe geben. „Gerade jetzt, Anfang November, wäre es wichtig, dass sich möglichst viele Patienten gegen die Grippe impfen lassen. Nur durch eine hohe Durchimpfungsrate bei der Grippe können ausreichend Spitalsressourcen freigehalten werden“, so Huber. Für ihn ist klar: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat die Bestellung verschlafen.