Sechs Perserkatzen in einem Karton ausgesetzt

Zwölf verängstigte Augen blickten einem Mann entgegen, nachdem er einen Karton in einer Hauseinfahrt in Kapellerfeld im Bezirk Korneuburg geöffnet hatte. Die sechs Perserkatzen waren in einem verwahrlosten Zustand, vom Besitzer fehlt jede Spur. Die Samtpfoten erholen sich nun im Mistelbacher Tierheim Dechanthof.