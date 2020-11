Biden-Triumph: Palfinger blickt gespannt in USA

Aus wirtschaftlicher Sicht konnte der Chef des Kranherstellers auch der Präsidentschaft von Donald Trump etwas abgewinnen. „Firmen, die im Land produzieren, wie wir, wurden bevorzugt“, so Klauser. Die Bergheimer beschäftigen gut 1000 Mitarbeiter in fünf Werken in den USA. 2019 war Nordamerika mit 385 Millionen Euro Umsatz der stärkste Markt (Umsatz: 1,7 Milliarden Euro). Der Sicherheitsexperte Commend blickt gespannt in die USA. „Wir wollen einen Präsidenten, der es uns nicht schwerer macht, unsere Exportquote zu erfüllen“, so Chef Martin Gross, der dort 2019 einen Umsatz von 18 Millionen Euro verzeichnete.