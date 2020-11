Der Busfahrer setzte HIB-Damen außer Gefecht

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Die Handball-Damen von HIB Graz sind da keine Ausnahme. Das Malheur passierte nach der letzten Auswärtsfahrt in einem kleinen Bus. Der Chauffeur, im Vorfeld selbstredend negativ getestet, klagte wenige Tage danach über Symptome. Prompt fiel kurz darauf auch bei sechs HIB-Spielerinnen der Test positiv aus.