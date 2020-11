Vorbereitung auf das Schreckensszenario läuft

Alarmstufe Rot herrscht indes weiter vor allem in den heimischen Pflege- und Betreuungszentren, wo der Schutz der Senioren auf dem Spiel steht. In mehr als einem Dutzend Heimen wurden zuletzt Infektionsherde mit einigen Folgefällen verzeichnet. Neu betroffen ist das Betreuungszentrum in Schrems im Bezirk Gmünd, wo aktuell mindestens sechs Personen als infiziert gelten.