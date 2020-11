Nani weint nach „umstrittener“ Roten Karte

In ein paar Tagen ist der Grunddurchgang in der US-Profi-Meisterschaft Major League Soccer (MLS) beendet. Das heißt, bei jedem Spiel geht es um viel, wer die Playoffs von welchem Platz beginnen darf, ist ja alles andere als egal. In der Eastern Conference kam es in der vorletzten Runde zu einem Spitzenspiel zwischen Orlando und Columbus Crew. Mit dabei: Der mittlerweile 33-jährige Luís Carlos Almeida da Cunha, besser bekannt als Nani.