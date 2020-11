Feuerwehr-Großeinsatz wegen Brand in Lackiererei

Ein Brand in einer Lackiererei in Mödling hat am Donnerstag drei Feuerwehren mit 60 Mann gefordert. Die Flammen wurden nach Angaben der örtlichen Einsatzkräfte binnen 30 Minuten gelöscht. In dem Betrieb entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zur Sicherheit waren dennoch zwei Rettungsfahrzeuge sowie der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes vor Ort.