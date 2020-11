DNA-Analyse: Bisher unbekannter Wolf in Osttirol

Damit ist klar, dass die Risse in Innervillgraten einem anderen männlichen Wolf aus der italienischen Population zuzuordnen sind als die Risse vom August und im September auf Almen in Leisach und Lavant. Der nunmehr in Innervillgraten nachgewiesene Wolf trägt die Bezeichnung „91MATK“. Damit wurden in Osttirol im heurigen Jahr drei verschiedene Individuen genetisch nachgewiesen. Es handelt sich um zwei männliche und einen weiblichen Wolf, die alle aus der italienischen Quellpopulation stammen.