Radfahrer bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Gegen 11.00 Uhr war am Mittwoch ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Elektrofahrrad in der Bahnhofstraße in Gratwein in Fahrtrichtung Südosten unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 46-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark.