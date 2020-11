LASK-Coach Thalhammer: „Situation sehr schwierig“

Bei der Abschluss-Pressekonferenz des LASK am Mittwochabend vor dem Europa-League-Gastspiel bei Royal Antwerpen ist Trainer Dominik Thalhammer von einem belgischen Journalisten auch zum Terroranschlag am Montagabend in Wien befragt worden. „Die aktuelle Situation ist sehr schwierig und regt viel zum Nachdenken an“, meinte der 50-Jährige auch mit Verweis auf die Corona-Pandemie und bestätigte, dass der Terroranschlag zuletzt „natürlich Thema“ in seiner Mannschaft gewesen sei.