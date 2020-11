Kleine Cluster werden zum großen Problem

Einen Rekordzuwachs an neuen Corona-Fällen gab es gestern in Niederösterreich. 880 positive Befunde wurden vermeldet. „Sehr viele davon gehen auf Ansteckungen am Arbeitsplatz zurück. Die Cluster in den Firmen sind zwar merkbar kleiner, deshalb aber nicht automatisch seltener geworden“, analysiert man im Stab von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Frühestens in sieben Tagen, so die neueste Einschätzung der Experten, sei mit positiven Auswirkungen der nunmehrigen Lockdown-Maßnahmen und einem möglichen Wendepunkt der zweiten Welle zu rechnen.