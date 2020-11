Kirchenchefs nach Anschlag: „Wir sind fassungslos“

„Wir sind über den Anschlag in Wien fassungslos und tief betroffen. Dieser Terroranschlag ist ein Angriff auf unser Österreich“, betont der Salzburger Vorsitzende der Islamischen Glaubensgemeinschaft Tekir Ridvan am Dienstag nach dem Terrorakt. Ridvan ist nun besorgt, dass sich ein antiislamisches Stimmungsklima entwickeln könnte. „Die Folge wäre Spaltung und Hass, was genau das ist, was diese Terroristen wollen. Die beste Antwort ist Zusammenhalt und Solidarität“, glaubt Ridvan.