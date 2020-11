Mordversuch: Grazerin auf Ehemann eingestochen

Stich in den Hals

Im Zuge eines neuerlichen Streites soll er auf die Frau losgegangen sein, aber sie konnte ihn wegstoßen. Nach ihren Angaben hatte er ein Messer in der Hand, das dann aber sie ergreifen konnte und ihn damit in den Hals stach. Die kurze Klinge des Bastelmessers brach ab, also ging die Angeklagte in die Küche und holte ein anderes Messer.