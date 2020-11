Ärger über hartes „Tullner Wasser“

„Wir hatten dieses Spiel schon vor Jahrzehnten. Das Wasser aus dem Tullnerfeld hat uns alle Leitungen und Geräte ruiniert. Den Schaden zahlt dann niemand“, empört sich eine Dame in Mauerbach über die Umstellung von Wiener Hochquellwasser auf – wie sie sagt – „Tullner Schlamm“. Wegen Bauarbeiten in Purkersdorf muss nun nämlich eine Lösung aus dem Brunnenfeld Palt bei Krems her. Mit einem Härtegrad von 15 sei zu rechnen, heißt es in einem Schreiben der EVN.