Sturm: Ein Großer trägt ganz große Hoffnungen

Ein Blick zurück in die Sturm-Historie zeigt: Lief’s bei Sturm rund und erfolgreich, gab’s meist hinten einen, der für „Ruhe im Laden“ sorgte. War’s in Osims Anfangsjahren der „lange Russe“ Andrej Tschernischov (mittlerweile Besitzer einer Fußballschule in Novi Sad), der aufräumte, war’s beim letzten Meistertitel Gordon Schildenfeld, an dem’s kein Vorbeikommen gab. Nicht wenige fühlen sich ob der letzten Leistungen von Jon Gorenc-Stankovic, aktuelles Bollwerk in der Truppe von Christian Ilzer, an „gute alte Zeiten“ zurückerinnert und erhoffen sich Großes.