„Bitte registrieren“ am Salzburger Landesgericht

Das bedeutet für alle Gerichtsbesucher: Nach dem Eintreten in das Gerichtsgebäude – klarerweise mit aufgesetzter Maske – muss ein Din-A4-Formular ausgefüllt werden. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Grund des Kommens und Geburtsdatum. Letzteres hinterfragte die „Krone“, da ja im Falle einer Infektion ohnehin alle in Frage kommenden Besucher kontaktiert werden müssen – eine Namensgleichheit als Begründung falle damit weg. Rathgeb nahm diese Anregung auf und kündigte an, die Stelle mit dem Geburtsdatum streichen zu lassen: „Wir sind für konstruktive Vorschläge dankbar.“