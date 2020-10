Junger Ennstaler verlor bei Unfall sein Leben

Zweites Unfallopfer schwer verletzt

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass die Feuerwehr die beiden Unfallopfer aus den Wracks schneiden musste. Der 20-Jährige erlitt beim Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle verstarb. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt ins DKH Schladming gebracht. Der 29-jährige LKW-Lenker blieb unverletzt. Die Ermittlungen über die genauen Unfallumstände laufen, von der Staatsanwaltschaft wurden die Obduktion sowie eine Blutuntersuchung der Unfalllenker angeordnet. Der Alkotest beim LKW-Lenker ergab eine leichte Alkoholisierung.