Nach 28 Vorstrafen droht jetzt die nächste

In großen Teilen bestritten die beiden Angeklagten und servierten eigene Erklärungen für das Geschehene - meistens ging es um Schulden und meistens kannten sie auch ihre Opfer nicht. So sei der Pkw-Raub laut dem Verteidiger des Bosniers höchstens eine „unbefugte Inbetriebnahme eines Fahrzeugs“. Weil das Opfer an jenem 22. März in St. Johann im Pongau nach einem Streit, der in Schubsereien ausartete, eine Schusswaffe gezogen haben soll. Die beiden seien dann „aus Panik in den Porsche gestiegen und weggefahren“. Warum er nicht gleich zur Polizei fuhr, konnte der Bosnier sogar erklären: „Ich war da auf der Flucht.“ „Schon wieder“, entgegnete Grosser dabei schmunzelnd.