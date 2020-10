Pongauer Raser entwischte der Polizei mit 219 km/h

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung staunten bei ihren Geschwindigkeitsmessungen auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg nicht schlecht. Am Mittwoch gegen 22 Uhr fuhr ein PKW mit 219 km/h (!) in den Hieflertunnel ein. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h.