LKW fuhr auf PKW mit vierköpfiger Familie auf

Eine 34-PKW-Lenkerin war am Mittwochnachmittag mit ihrer Familie (ihr 47-jähriger Lebensgefährte sowie die beiden Kinder) auf der L602 von Leibnitz kommend in Richtung Norden unterweges. In Tillmitsch wollte sie abbiegen und hielt deshalb ihr Fahrzeug - ein nachfolgender 43-jähriger LKW-Lenker hat den PKW aber offenbar übersehen und fuhr mit rund 50 km/h auf. Das Auto mit der Familie wurde durch den Aufprall gegen den entgegenkommenden PKW eines Südsteirers geschleudert.