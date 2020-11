Lederlooks lassen Promi-Herzen höherschlagen

Unangefochten auf Platz eins der beliebtesten Stücke in Lederoptik ist in dieser Saison mit Sicherheit die Lederhose. Paris Hilton und Schwester Nicky Hilton bewiesen beim Spaziergang durch New York, wie das A und O beim Styling der angesagten Hosen funktioniert. Zur Leggings in Lederoptik kombinierten die Schwestern derbe Boots sowie schwarze Pullis. Nicky zog zudem eine flauschige Teddyjacke in Beige passend zur Birkin-Bag über, während ihre Schwester Paris mit einer Schiebermütze dem Look den letzten Schliff verpasste.