Martin Schaller: „Lage besser als die Stimmung“

„Krone“: Stolze 17 Milliarden Euro liegen aktuell auf den Spar- und Girokonten der steirischen Raiffeisen-Kunden - nur 14 Prozent davon sind aber in Wertpapieren veranlagt. Warum scheuen sich die Steirer offensichtlich noch immer davor davor, ihr Geld etwa in Aktien zu veranlagen?

Martin Schaller: Gerade in Zeiten der Krise, wo Unsicherheit am Markt herrscht, hat man das Geld eben gerne jederzeit bereit, jederzeit behebbar, vom Konto oder vom Sparbuch. Bei höherwertigen Veranlagungen gibt es also sicher noch viel Potenzial. Aber in Krisenzeiten ist die Sicherheit und tägliche Verfügbarkeit auch ein großer Wert.