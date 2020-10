Alkolenkerin (22) krachte in Autohaus-Fuhrpark

Die junge Frau fuhr ungebremst über eine Kreuzung und krachte in den Fuhrpark eines Autohauses. Drei Neuwagen wurden beschädigt. Ein Alko-Test bei der Unfallverursacherin ergab 1,34 Promille. Sie musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Nationalfeiertag.