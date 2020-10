Contact Tracing stößt langsam an seine Grenzen

Das Contact Tracing im Bundesland Salzburg stößt langsam an seine Grenzen. „Die Situation in den Bezirksverwaltungsbehörden ist sehr angespannt“, teilte der Sprecher des Landes Salzburg, Franz Wieser, auf Anfrage der APA mit. „Der Zuwachs an Fällen ist kaum mehr abzuarbeiten“. In den nächsten zwei Wochen sollen 60 Mitarbeiter der Salzburger Landesregierung den Behörden für die Unterstützung der Nachverfolgung der Fälle zur Verfügung gestellt werden.