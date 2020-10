Die Betten in den Kliniken werden knapp

235 neue Corona-Fälle wurden am Samstag in Salzburg gemeldet. Damit droht auch die Bettenkapazität in den Spitälern an ihre Grenzen zu stoßen. Derzeit müssen 79 Corona-Patienten im Spital behandelt werden, elf davon liegen auf der Intensivstation. In der vergangenen Woche hat sich diese Zahl verdoppelt. „Nach Berechnungen von Experten werden wir wahrscheinlich in 14 Tagen die Grenze von 200 Betten sprengen“, warnt Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken (SALK).