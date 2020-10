Trafikräuber drohte mit Spielzeugpistole

Offenbar nicht ganz nach den Vorstellungen der Täter verlief ein Raubüberfall in Trumau. Kurz vor Ladenschluss betraten am Freitagabend zwei Männer eine Trafik im Ort. Sie verwickelten die Angestellte in ein Gespräch, doch plötzlich zückte einer eine angebliche Schusswaffe und bedrohte die Angestellte.