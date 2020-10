Corona: Steirischen Blasmusikern geht die Luft aus

19.500 aktive Musiker sind in der Steiermark in 392 Musikkapellen organisiert, leisten einen immensen Beitrag zur Volkskultur. Die neuen Corona-Maßnahmen treffen auch sie so heftig, dass es einem Lockdown gleichkommt, manche stellen die Vereinstätigkeit, Proben, Auftritte ganz ein. Bei vielen sitzt der Frust tief.