Hohe Scheidungsrate: Die Tricks der Ehebrecher

So viele Ehen werden heutzutage geschieden, warum? „Darin spiegelt sich die Gesellschaft wider. Es ist alles so schnelllebig geworden, man gibt eine Beziehung heute vielleicht auch schneller auf als früher einmal. Wegwerfgesellschaft. Freilich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt: Früher waren Frauen auch oft gezwungen, wegen finanzieller Abhängigkeit in einer Ehe zu verbleiben. Heute fällt dieser Grund vielfach weg, weil sie Abhängigkeit ablehnen.“