Kampf gegen Arbeitslosigkeit als Forschungsprojekt

Der Ortsteil Marienthal in Gramatneusiedl, Bezirk Bruck an der Leitha, rückt zum zweiten Mal in der Geschichte in den Fokus arbeitsmarktrelevanter Wissenschaft. In den 1930er-Jahren wurde dort die Lebenssituation Arbeitsloser aus der Textilindustrie erforscht. Jetzt startet das AMS dort ein Projekt, in dem die Auswirkungen einer Jobgarantie auf Langzeitarbeitslose untersucht wird.