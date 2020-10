Corona in Militärakademie: Jetzt zwölf Infizierte

Nach der Untersuchung von 220 Soldaten in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ist die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen am Freitag von sechs auf zwölf geklettert. Die Erkrankten und ihre unmittelbaren Kontaktpersonen befanden sich in Heimquarantäne, berichtete das Militärkommando Niederösterreich.