Nur im Lungau leuchtet jetzt keine Gemeinde rot

Im Pongau zählt jetzt auch Bischofshofen mit aktuell 27 Infizierten zu den Gemeinden mit besorgniserregender Entwicklung. „Man soll nicht in Panik verfallen, aber es als Anlass sehen, die Maßnahmen sehr ernst zu nehmen“, so Bürgermeister Hans-Jörg Obinger. Die Lage bleibt in Großarl und St. Martin am Tennengebirge mit je mehr als 40 aktiven Fällen angespannt.