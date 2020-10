Schulbetrieb an vier Standorten lahmgelegt

281 Lehrer und Schüler müssen in Quarantäne

Montagabend ging via Schulnachrichten-Dienst „School Fox“ die Nachricht an Mitarbeiter und Schüler der Volksschule Thalgau raus, dass 260 Kinder und 21 Lehrer ab sofort zu Hause bleiben sollen. Grund ist eine positiv getestete Lehrerin. Im Laufe des heutigen Tages werden die Betroffenen getestet. Auch in Unken wurde die Volksschule wegen zwei positiv getesteter Lehrerinnen dicht gemacht. Von einem ersten „Lehrer-Cluster“ kann man indes an der Polytechnischen Schule in der Stadt Salzburg sprechen: Wegen sechs positiv getesteter Pädagogen musste die gesamte Schüler- und Lehrerschaft nach Hause geschickt werden. „Mit der Weisung, die Öffentlichkeit nicht über die Gründe der Schließung zu informieren“, so Lehrer-Gewerkschafter Toni Polivka.