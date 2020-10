Steirer erhalten positives Testergebnis per SMS

Ein weiterer Schritt im Ablauf der Information von Personen, die behördlich angeordnet auf Covid-19 getestet werden, wird nun in der Steiermark umgesetzt. Bereits seit September werden ja Verdachtsfälle und Kontaktpersonen mit negativem Testergebnis per SMS informiert. Diese Methode hat sich anscheinend bewährt: Ab dieser Woche wird der Kreis der SMS-Benachrichtigung nun ausgeweitet und auch Personen, deren Test einen positiven Erregernachweis erbracht hat, per SMS über das Ergebnis verständigt.