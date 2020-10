Große Sorgen um die kleinen Cluster

Immer wieder kommt es in Niederösterreich zum Aufflammen von Infektionsherden, sei es an Schulen, in Pflegeeinrichtungen oder Firmen. Große Cluster werden aber laut Sanitätsstab derzeit nicht registriert. In Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, hat sich ein „größerer“ Cluster nun aber auf 43 infizierte Personen erweitert, und im Pflegeheim von St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, sind es nun 21 Fälle. Die Sicherheitsvorkehrungen für sogenannte Risikopatienten werden jedenfalls ernst genommen, auch im Pflegeheim Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf. Die Situation ist aber auch dort angespannt: „Im Erdgeschoß haben wir unzählige Fälle. Ich bin im ersten Stock untergebracht, und unser Personal muss nun auch in den unterbesetzten Stationen aushelfen. Wir haben große Angst vor einer Ausbreitung“, betont ein Bewohner (68). Die Heimleitung erklärt indes, dass die Schutzmaßnahmen erhöht wurden. „Wir führen laufend Screenings und Hygienevisiten durch“, heißt es.