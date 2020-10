Betrunkener drohte eigener Schwester mit Umbringen

Gegen 20.45 Uhr wurden Polizisten in eine Wohnung gerufen, nachdem ein Familienstreit eskaliert war, teilte die Landespolizeidirektion mit. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Vor Ort war ein rumänisches Paar im Alter von 23 und 28 Jahren sowie der Bruder der 23-Jährigen (21). Dabei wirkte die Frau äußerst ängstlich und weinerlich. Bei einer getrennten Befragung der Beteiligten stellte sich heraus, dass der stark alkoholisierte Bruder (21) seine Schwester und deren Mann mit dem Umbringen bedroht hatte. Dabei soll er auch zu einem Messer in einer Lade gegriffen haben, das bei einer Rangelei jedoch zu Boden fiel. In der Folge versuchte der 21-Jährige mit einem Besteck in Richtung der Frau zu stechen.