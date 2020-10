Corona-Patienten brauchen wieder mehr Spitalbetten

Das Land Tirol hat am Montag auf zwei neue Entwicklungen in Sachen Corona hingewiesen: Einerseits steige die Anzahl der Corona-Patienten in den Spitälern deutlicher als zuletzt. Und andererseits habe die Anzahl der positiv getesteten Schüler und Lehrer in den vergangenen Tagen konstant zugenommen, hieß es in einer Aussendung.