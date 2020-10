Corona-Aufruf für Gäste von Lokal in Innsbruck

Nach Bekanntwerden eines positiven Testergebnisses hatte sich im Zuge des Contact Tracings herausgestellt, dass die betroffene Person von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober, jeweils von 11 bis 22 Uhr im Lokal „Café & Imbiss Bogen“ in der Ing.-Etzel-Str. 120 in Innsbruck tätig war, hieß es in einer Aussendung des Landes.