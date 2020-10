Fluglotsen am Radar

Vor sechs Jahren ging der neue, 14 Millionen teure Tower am Salzburger Flughafen in Betrieb. 21 Fluglotsen haben aus 53 Metern den sicheren Blick auf das Geschehen am Airport und in der Luft.

Nicht zuletzt durch die Corona-Krise und den Einbruch der Luftfahrt-Branche kam die für die staatliche Flugsicherung zuständige Austro Control ins finanzielle Radar. Kolportiert werden für heuer 100 Millionen Euro Verlust, insgesamt 260 Millionen Euro auf Sicht bis 2023.

Die gilt es einzusparen. Unter anderem durch einen Neustrukturierung der Flugsicherung.